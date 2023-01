ICARE Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret

ICARE Cinéma Le Dunois Beaugency, 26 février 2023, Beaugency. ICARE Dimanche 26 février, 10h30 Cinéma Le Dunois Beaugency

Tarif habituel

1h 16min / Animation

Sur l'île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale.

De Carlo Vogele, Par Carlo Vogele, Isabelle Andrivet

Avec Camille Cottin, Niels Schneider, Féodor Atkine

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors d’une exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le destin bascule quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

2023-02-26T10:30:00+01:00

2023-02-26T12:00:00+01:00 ICARE

