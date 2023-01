Cinéma : DIVERTIMENTO Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Cinéma : DIVERTIMENTO Cinéma Le Dunois Beaugency, 23 février 2023, Beaugency. Cinéma : DIVERTIMENTO Jeudi 23 février, 20h30 Cinéma Le Dunois Beaugency

1h 50min / Drame, Biopic

De Marie-Castille Mention-Schaar, Par Marie-Castille Mention-Schaar, Clara Bourreau

Avec Lionel Cecilio, Oulaya Amamra, Lina El Arabi

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, Fettouma, violoncelliste professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre enfance par la musique symphonique classique, elles souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous et dans tous les territoires. Alors comment peut-on accomplir ces rêves si ambitieux en 1995 quand on est une femme, d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-Saint-Denis ? Avec détermination, passion, courage et surtout le projet incroyable de créer leur propre orchestre : Divertimento.

