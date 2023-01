Cinéma : Zodi et Tehu, frères du désert Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Cinéma : Zodi et Tehu, frères du désert
23 – 26 février
Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

Tarif habituel

1h 45min / Comédie, Aventure, Famille

De Eric Barbier, Par Jennifer Devoldere, Eric Barbier

Avec Alexandra Lamy, Yassir Drief, Youssef Hajdi

Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise Téhu et devient son meilleur ami. Zodi apprend par une vétérinaire, Julia, que Téhu est un coureur exceptionnel et qu’il peut rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Mais les qualités de son jeune dromadaire suscitent la convoitise de Tarek le braconnier de la région. Pour éviter que Téhu ne soit vendu, Zodi décide alors de s’enfuir et de traverser le Sahara. C’est pendant ce voyage que Zodi affrontera Tarek, survivra à une tempête de sable et traversera la mer de sel avec pour ultime objectif d’inscrire Téhu à la plus grande course de dromadaires au monde à Abu Dhabi. Avec l’aide de Julia, Zodi va se démener pour réaliser son rêve, faire de Téhu un champion et sauver sa tribu.

