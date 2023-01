Cinéma : Knock at the cabin Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret

Cinéma : Knock at the cabin Cinéma Le Dunois Beaugency, 22 février 2023, Beaugency. Cinéma : Knock at the cabin 22 – 28 février Cinéma Le Dunois Beaugency

Tarif habituel

Alors qu’ils passent leurs vacances dans un chalet isolé en pleine nature, une jeune fille et ses parents sont pris en otage par quatre étrangers armés. Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire 1h 40min / Thriller, Epouvante-horreur

De M. Night Shyamalan, Par M. Night Shyamalan, Paul G. Tremblay

Avec Dave Bautista, Jonathan Groff (II), Ben Aldridge

Alors qu’ils passent leurs vacances dans un chalet isolé en pleine nature, une jeune fille et ses parents sont pris en otage par quatre étrangers armés qui exigent d’eux un choix impossible afin d’éviter l’imminence de l’apocalypse. Alors qu’ils n’ont pratiquement aucun moyen de communication avec le reste du monde, ils vont devoir seuls prendre et assumer leur décision.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-22T20:30:00+01:00

2023-02-28T23:00:00+01:00 KNOCK AT THE CABIN

Détails Catégories d’Évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Cinéma Le Dunois Beaugency Adresse 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency Ville Beaugency lieuville Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Departement Loiret

Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/

Cinéma : Knock at the cabin Cinéma Le Dunois Beaugency 2023-02-22 was last modified: by Cinéma : Knock at the cabin Cinéma Le Dunois Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency 22 février 2023 Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency

Beaugency Loiret