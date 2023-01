Cinéma : Ant-Man et la Guêpe : QUANTUMANIA Cinéma Le Dunois Beaugency, 15 février 2023, Beaugency.

Cinéma : Ant-Man et la Guêpe : QUANTUMANIA 15 – 21 février Cinéma Le Dunois Beaugency

Tarif habituel

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire

2h 05min / Action, Fantastique, Science fiction

De Peyton Reed, Par Jeff Loveness

Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas

Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne – alias Ant-Man et la Guêpe – vont vivre de nouvelles péripéties. En compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne – les parents de Hope – le duo va explorer la dimension subatomique, interagir avec d’étranges nouvelles créatures et se lancer dans une odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qu’il pensait être possible.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-15T20:30:00+01:00

2023-02-21T23:00:00+01:00

