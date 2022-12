Cinéma : Nos frangins Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Cinéma : Nos frangins
Mardi 3 janvier 2023, 20h30
Cinéma Le Dunois Beaugency

1h 32min / Biopic, Drame

De Rachid Bouchareb, Par Kaouther Adimi, Rachid Bouchareb

Avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, Raphaël Personnaz

La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est mort à la suite d’une intervention de la police, alors que Paris était secoué par des manifestations estudiantines contre une nouvelle réforme de l’éducation. Le ministère de l’intérieur est d’autant plus enclin à étouffer cette affaire, qu’un autre français d’origine algérienne a été tué la même nuit par un officier de police.

