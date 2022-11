Cinéma : Enzo le Croco Cinéma Le Dunois Beaugency, 30 novembre 2022, Beaugency.

Cinéma : Enzo le Croco 30 novembre – 6 décembre Cinéma Le Dunois Beaugency

Tarif habituel

ENZO LE CROCO est une comédie musicale mêlant prises de vue réelles et animation, qui va permettre au public du monde entier de rencontrer son attachant héros.

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire

1h 47min / Famille, Musical, Aventure, Comédie

De Will Speck, Josh Gordon, Par Will Davies, Bernard Waber

Avec Shawn Mendes, Constance Wu, Scoot McNairy

Adapté de la série de romans à succès écrits par Bernard Waber, Lyle, Lyle, Crocodile, avec, dans les rôles principaux, l’acteur oscarisé Javier Bardem, Constance Wu et Shawn Mendes (qui prête sa voix à Enzo dans la version anglaise), ENZO LE CROCO est une comédie musicale mêlant prises de vue réelles et animation, qui va permettre au public du monde entier de rencontrer son attachant héros.

Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh peine à s’adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Tout cela change quand il découvre Enzo – un crocodile chanteur qui aime les bains et le caviar – et qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent rapidement amis, mais lorsque l’existence de l’insolite crocodile est menacée par leur diabolique voisin, M. Grumps, les Primm s’allient avec Hector P. Valenti, le propriétaire d’Enzo, afin de prouver au monde qu’une famille peut toujours s’improviser, et qu’il n’y a aucun mal à intégrer un grand reptile mélomane, doté d’une personnalité haute en couleur et d’une incroyable voix.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-30T15:00:00+01:00

2022-12-06T19:30:00+01:00

ENZO LE CROCO