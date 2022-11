Cinéma : Amsterdam Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

L’histoire de trois amis proches qui se retrouvent au centre de l’une des intrigues parmi les plus secrètes et choquantes de l’histoire américaine. Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire 2h 14min / Thriller, Drame, Policier

De David O. Russell, Par David O. Russell, David O. Russell

Avec Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington

2022-11-25T21:00:00+01:00

2022-11-28T22:00:00+01:00 AMSTERDAM

