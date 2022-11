Cinéma : La Malédiction des Dunois Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Cinéma : La Malédiction des Dunois 23 et 26 novembre

À la suite d’un meurtre dans la ville de Beaugency, un capitaine de gendarmerie, humoriste à ses heures, va être désigné pour mener l’enquête. Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire 1h 23min / Comédie, Policier

De Patrice Blanchard, Par Patrice Blanchard

Avec Alexis Ramos, Yves Poulin, Christine Levée À la suite d’un meurtre dans la ville de Beaugency, un capitaine de gendarmerie, humoriste à ses heures, va être désigné pour mener l’enquête. Accompagné par un chef qui n’attend que son départ à la retraite, d’une collègue haute en couleur et d’une gendarmette prometteuse, nos quatre complices vont devoir dénouer une intrigue historique mêlant blason, boite à musique, secte mystérieuse et parchemin qui daterait du XVème siècle.

