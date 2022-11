Cinéma : Mascarade Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Cinéma : Mascarade 16 – 22 novembre Cinéma Le Dunois Beaugency

Passions, crimes, trahisons… Après « M. et Mme Adelman » et « La Belle Époque », Nicolas Bedos tourne en dérision le monde cruel de l’argent roi et nous livre une nouvelle fresque sentimentale. Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire 2h 14min / Comédie dramatique

De Nicolas Bedos, Par Nicolas Bedos

Avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d’une ancienne gloire du cinéma et d’un agent immobilier ?

