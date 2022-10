L’ORIGINE DU MAL Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

L’ORIGINE DU MAL Cinéma Le Dunois Beaugency, 10 novembre 2022, Beaugency. L’ORIGINE DU MAL Jeudi 10 novembre, 20h30 Cinéma Le Dunois Beaugency

Tarif habituel

2h 05min / Drame, Thriller De Sébastien Marnier Par Sébastien Marnier Avec Laure Calamy, Doria Tillier, Dominique Blanc Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme modeste retrouve une étrange famille : un père inconnu et très riche, son épouse fantasque, sa fille, une femme d’affaires ambitieuse, une ado rebelle ainsi qu’une inquiétante servante.

Quelqu’un ment.

Entre suspicions et mensonges, le mystère s’installe et le mal se répand…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-10T20:30:00+01:00

2022-11-10T22:00:00+01:00 L’ORIGINE DU MAL

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Cinéma Le Dunois Beaugency Adresse 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency Ville Beaugency lieuville Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Departement Loiret

Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/

L’ORIGINE DU MAL Cinéma Le Dunois Beaugency 2022-11-10 was last modified: by L’ORIGINE DU MAL Cinéma Le Dunois Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency 10 novembre 2022 Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency

Beaugency Loiret