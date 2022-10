LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ Cinéma Le Dunois Beaugency, 30 octobre 2022, Beaugency.

0h 40min / Animation, Famille De Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux Par Judith Kerr

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est précédé de trois courts-métrages qui vous mettront en appétit… de tigre ! Un programme de 4 courts métrages.

LE TIGRE SUR LA TABLE – Allemagne, 2016, 4’03

Connaissez-vous le menu préféré du Petit Tigre ? Un grand verre de jus d’orange, des carottes et des brocolis croquants, suivis d’un plat de spaghettis. Attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, Petit Tigre !

QUAND JE SERAI GRAND – Royaume-Uni, 1996, 4’39

Un chaton rêve de devenir un magnifique tigre. Une bête féroce et intrépide, qui rugit, parcourt la jungle et chasse pour manger! Bien sûr, pour le moment, il n’est qu’un tout petit chaton, mignon et gentil, mais quand il sera grand…

TIGRES À LA QUEUE LEU LEU – France, 2015, 7’39

Il était une fois un garçon fort paresseux. Houspillé par sa mère qui n’en peut plus de le voir dormir et manger à longueur de journée, l’enfant décide de se mettre au travail et déploie des trésors d’imagination et d’inventivité pour… ne plus jamais avoir à travailler !

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ – Royaume-Uni, 2019, 24’

Alors que Sophie s’apprête à goûter avec sa maman, on sonne à la porte. Quand la petite fille ouvre, elle tombe nez à nez avec un splendide tigre qui lui réclame poliment une tasse de thé. Sophie et sa maman auront-elles préparé assez de thé et de gâteaux pour ce grand gourmand ?



