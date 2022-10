LE PETIT NICOLAS Cinéma Le Dunois Beaugency, 26 octobre 2022, Beaugency.

LE PETIT NICOLAS 26 – 31 octobre Cinéma Le Dunois Beaugency

Tarif habituel

1h 22min / Animation, Famille, Comédie, Aventure De Amandine Fredon, Benjamin Massoubre Par René Goscinny, Anne Goscinny Avec Alain Chabat, Laurent Lafitte, Simon Faliu

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-26T15:00:00+02:00

2022-10-31T16:30:00+01:00

