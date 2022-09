SERENDIPITY Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

SERENDIPITY Jeudi 13 octobre, 20h30 Cinéma Le Dunois Beaugency

5,20€

1h 14min / Documentaire De Prune Nourry Par Alastair Siddons, Prune Nourry Avec Prune Nourry, Agnès Varda Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire SÉRENDIPITÉ (n.f) Capacité, art de faire une découverte, scientifique notamment, par hasard. Le travail de l’artiste explore depuis toujours les questions autour du corps humain. Depuis 10 ans, son oeuvre se penche sur la sélection du genre mais aussi sur la définition de la féminité dans différentes cultures et les possibilités offertes par la science. À 31 ans, elle témoigne de son parcours en transformant une épreuve personnelle en une véritable épopée artistique.

