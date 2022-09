JACK MIMOUN Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

JACK MIMOUN Cinéma Le Dunois Beaugency, 12 octobre 2022, Beaugency. JACK MIMOUN 12 – 18 octobre Cinéma Le Dunois Beaugency

Tarif habituel

Comédie, Aventure De Malik Bentalha, Ludovic Colbeau-Justin Par Malik Bentalha, Tristan Schulmann Avec Malik Bentalha, Joséphine Japy, Jérôme Commandeur Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile de Val Verde, Jack Mimoun est devenu une star de l’aventure. Le livre racontant son expérience est un best-seller et son émission de télévision bat des records d’audience. Il est alors approché par la mystérieuse Aurélie Diaz qui va ramener Jack Mimoun sur Val Verde pour l’entraîner à la recherche de la légendaire Épée du pirate La Buse. Accompagnés de Bruno Quézac, l’ambitieux mais peu téméraire manager de Jack, et de Jean-Marc Bastos, un mercenaire aussi perturbé qu’imprévisible, nos aventuriers vont se lancer dans une incroyable chasse au trésor à travers la jungle de l’île aux mille dangers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-12T21:00:00+02:00

2022-10-18T22:00:00+02:00 JACK MIMOUN

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Cinéma Le Dunois Beaugency Adresse 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency Ville Beaugency lieuville Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Departement Loiret

Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/

JACK MIMOUN Cinéma Le Dunois Beaugency 2022-10-12 was last modified: by JACK MIMOUN Cinéma Le Dunois Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency 12 octobre 2022 Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency

Beaugency Loiret