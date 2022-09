UNE FEMME DE PAPIER Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

UNE FEMME DE PAPIER Cinéma Le Dunois Beaugency, 12 octobre 2022, Beaugency. UNE FEMME DE PAPIER Mercredi 12 octobre, 18h30 Cinéma Le Dunois Beaugency

5€

Écriture et mise en scène : Adrienne Bonnet Réalisation captation : Anaïs Enshaïan Musique Julien Espéron Scénographie : Évelyne Hemmelding Lumière : Frédéric Duplessier Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire Une femme de papier devait être une pièce de théâtre. Quelques aléas et confinements l’ont transformée en film, même si le théâtre n’est jamais loin…

Elle a 27 ans, elle est comédienne et se bat pour exister dans son métier. Sous l’emprise d’une éducation où la femme ne sait pas s’émanciper, elle laisse éclater son imaginaire pour y vivre pleinement ses rêves et ses passions comme dans l’Italie de son enfance au doux parfum de liberté.

Entre fragilité, humour et espoir, son intimité, posée à même le papier, prend vie et ainsi se donne à partager.

En présence d’Adrienne Bonnet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-12T18:30:00+02:00

2022-10-12T20:00:00+02:00 UNE FEMME DE PAPIER

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Cinéma Le Dunois Beaugency Adresse 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency Ville Beaugency lieuville Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Departement Loiret

Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/

UNE FEMME DE PAPIER Cinéma Le Dunois Beaugency 2022-10-12 was last modified: by UNE FEMME DE PAPIER Cinéma Le Dunois Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency 12 octobre 2022 Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency

Beaugency Loiret