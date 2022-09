NINJA BABY Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

NINJA BABY Cinéma Le Dunois Beaugency, 6 octobre 2022, Beaugency. NINJA BABY 6 et 10 octobre Cinéma Le Dunois Beaugency

Tarif habituel

1h 43min / Drame, Comédie De Yngvild Sve Flikke Par Inga Sætre, Yngvild Sve Flikke Avec Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire Astronaute, garde forestière, dessinatrice… Rakel, 23 ans, a tous les projets du monde, sauf celui de devenir mère. Quand elle découvre qu’elle est enceinte de 6 mois suite à un coup d’un soir, c’est la cata ! C’est décidé : l’adoption est la seule solution. Apparaît alors Ninjababy, un personnage animé sorti de son carnet de notes, qui va faire de sa vie un enfer…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-06T20:30:00+02:00

2022-10-10T22:00:00+02:00 NINJA BABY

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Cinéma Le Dunois Beaugency Adresse 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency Ville Beaugency lieuville Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Departement Loiret

Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/

NINJA BABY Cinéma Le Dunois Beaugency 2022-10-06 was last modified: by NINJA BABY Cinéma Le Dunois Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency 6 octobre 2022 Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency

Beaugency Loiret