JUMEAUX MAIS PAS TROP Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

JUMEAUX MAIS PAS TROP Cinéma Le Dunois Beaugency, 5 octobre 2022, Beaugency. JUMEAUX MAIS PAS TROP 5 – 11 octobre Cinéma Le Dunois Beaugency

Tarif habituel

1h 38min / Comédie De Olivier Ducray, Wilfried Meance Par Wilfried Meance, Olivier Ducray Avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline Clément Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire 33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent soudainement l’existence l’un de l’autre… Pour Grégoire et Anthony, la surprise est d’autant plus grande que l’un est blanc, l’autre noir !

Il y avait une chance sur un million que ce phénomène génétique survienne.

Mais leur couleur de peau est loin d’être la seule chose qui les différencie !

En faisant connaissance, aucun des deux n’a l’impression d’avoir tiré le gros lot…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-05T20:30:00+02:00

2022-10-11T22:00:00+02:00 JUMEAUX MAIS PAS TROP

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Cinéma Le Dunois Beaugency Adresse 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency Ville Beaugency lieuville Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Departement Loiret

Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/

JUMEAUX MAIS PAS TROP Cinéma Le Dunois Beaugency 2022-10-05 was last modified: by JUMEAUX MAIS PAS TROP Cinéma Le Dunois Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency 5 octobre 2022 Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency

Beaugency Loiret