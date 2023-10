Ciné-débat : Classiques sur Grand Écran Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer, 2 décembre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Chef d’œuvre indémodable, venez (re)découvrir le film La piscine de Jacques Deray.

Cette séance sera suivie d’une discussion avec Youri Deschamps, rédacteur en chef de la revue « Éclipses », spécialiste du cinéma de patrimoine..

2023-12-02 17:00:00

Cinéma Le Drakkar Rue du Général de Gaulle

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Timeless masterpieces to discover or rediscover!

Saturday, February 25, 2023 : screening of « La règle du jeu » by Jean Renoir

Saturday, March 25, 2023 : screening of « La cérémonie » by Claude Chabrol

Saturday April 22, 2023 : screening of « Rebecca » by Alfred Hitchcock

These screenings will be followed by a discussion with Youri Deschamps, editor-in-chief of the magazine « Eclipses », specialist in heritage cinema.

Una obra maestra atemporal, venga a (re)descubrir la película La piscine de Jacques Deray.

La proyección irá seguida de un coloquio con Youri Deschamps, redactor jefe de la revista « Éclipses » y especialista en cine patrimonial.

Entdecken Sie den Film La piscine von Jacques Deray, ein zeitloses Meisterwerk, (wieder).

Im Anschluss an die Vorstellung findet eine Diskussion mit Youri Deschamps, Chefredakteur der Zeitschrift « Éclipses » und Spezialist für das Kino des Kulturerbes, statt.

