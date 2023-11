[Les Boréales] Projection de « Un jour si blanc » et « Sparrows » Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer, 26 novembre 2023, Dives-sur-Mer.

Dans le cadre du festival Les Boréales, le cinéma Le Drakkar organise un focus autour de l’acteur Ingvar E. Sigurdsson, que les férus de 7ème art islandais connaissent bien.

L’occasion pour tous de (re)découvrir deux de ses plus grands rôles.

15h – Projection de « Un jour si blanc » (Réalisé par Hlynur Palmason en 2019, d’une durée de 104 min en VOSTF)

Dans une petite ville perdue d’Islande, un commissaire de police en congé soupçonne un homme du coin d’avoir eu une aventure avec sa femme récemment décédée dans un accident de voiture. Sa recherche de la vérité tourne à l’obsession. Celle-ci s’intensifie et le mène inévitablement à se mettre en danger, lui et ses proches. Une histoire de deuil, de vengeance et d’amour inconditionnel.

Glögg et pâtisseries scandinaves offerts entre les deux séances (à partir de 16h30)

17h – Projection de « Sparrows » (Réalisé par Runar Runarsson en 2015, d’une durée de 99 min en VOSTF)

Ari, 16 ans, vit avec sa mère à Reykjavik lorsqu’il doit soudain retourner vivre chez son père Gunnar, dans la région isolée des fjords, au nord-ouest de l’Islande.

Sa relation avec son père n’est pas des plus faciles et ses amis d’enfance semblent avoir bien changé. C’est dans cette situation difficile à laquelle il ne peut échapper qu’Ari devra s’imposer pour trouver sa voie..

Cinéma Le Drakkar Rue du Général de Gaulle

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



As part of the Les Boréales festival, cinema Le Drakkar is organizing a focus on actor Ingvar E. Sigurdsson, well known to fans of Iceland’s 7th art.

An opportunity for all to (re)discover two of his greatest roles.

3pm – Screening of « Un jour si blanc » (Directed by Hlynur Palmason in 2019, running time 104 min in VOSTF)

In a small, remote town in Iceland, an off-duty police commissioner suspects a local man of having had an affair with his wife, who recently died in a car accident. His search for the truth turns into an obsession. His obsession intensifies and inevitably leads him to endanger himself and those close to him. A story of grief, revenge and unconditional love.

Glögg and Scandinavian pastries offered between the two screenings (from 4:30 p.m.)

5pm – Screening of « Sparrows » (Directed by Runar Runarsson in 2015, running 99 min in VOSTF)

Ari, 16, lives with his mother in Reykjavik when he suddenly has to return to live with his father Gunnar in the remote fjord region of northwest Iceland.

His relationship with his father is not the easiest, and his childhood friends seem to have changed. It’s in this difficult situation, from which he can’t escape, that Ari will have to assert himself to find his way.

En el marco del festival Les Boréales, el cine Le Drakkar organiza un foco sobre el actor Ingvar E. Sigurdsson, bien conocido por los aficionados al cine islandés.

Es la ocasión para todos de (re)descubrir dos de sus grandes papeles.

15:00 – Proyección de « Un día tan blanco » (Dirigida por Hlynur Palmason en 2019, duración 104 min en VOSTF)

En un pequeño y remoto pueblo de Islandia, un comisario de policía fuera de servicio sospecha que un hombre de la localidad tiene una aventura con su mujer, recientemente fallecida en un accidente de tráfico. Su búsqueda de la verdad se convierte en una obsesión. Su obsesión se intensifica e inevitablemente le lleva a ponerse a sí mismo y a sus allegados en peligro. Una historia de dolor, venganza y amor incondicional.

Glögg y pastas escandinavas entre las dos proyecciones (a partir de las 16.30 horas)

17.00 h – Proyección de « Sparrows » (dirigida por Runar Runarsson en 2015, con una duración de 99 minutos en VOSTF)

Ari, de 16 años, vive con su madre en Reikiavik cuando de repente tiene que volver a vivir con su padre Gunnar en la remota región de los fiordos del noroeste de Islandia.

La relación con su padre no es la más fácil, y sus amigos de la infancia parecen haber cambiado. En esta difícil situación de la que no puede escapar, Ari tendrá que hacerse valer para encontrar su camino.

Im Rahmen des Festivals Les Boréales organisiert das Kino Le Drakkar einen Fokus auf den Schauspieler Ingvar E. Sigurdsson, der den Liebhabern der isländischen Filmkunst wohlbekannt ist.

Eine Gelegenheit für alle, zwei seiner größten Rollen (wieder) zu entdecken.

15 Uhr – Vorführung von « Ein Tag so weiß » (Regie: Hlynur Palmason, 2019, 104 Min. in VOSTF)

In einer abgelegenen isländischen Kleinstadt verdächtigt ein beurlaubter Polizeikommissar einen Einheimischen, eine Affäre mit seiner kürzlich bei einem Autounfall verstorbenen Frau gehabt zu haben. Seine Suche nach der Wahrheit entwickelt sich zu einer Obsession. Diese wird immer intensiver und führt ihn unweigerlich dazu, sich selbst und seine Angehörigen in Gefahr zu bringen. Eine Geschichte über Trauer, Rache und bedingungslose Liebe.

Glögg und skandinavisches Gebäck werden zwischen den beiden Vorführungen (ab 16.30 Uhr) angeboten

17 Uhr – Vorführung von « Sparrows » (Regie: Runar Runarsson, 2015, 99 Min. in OVSTF)

Der 16-jährige Ari lebt mit seiner Mutter in Reykjavik, als er plötzlich wieder zu seinem Vater Gunnar in die abgelegene Fjordregion im Nordwesten Islands ziehen muss.

Die Beziehung zu seinem Vater ist nicht die einfachste und seine Freunde aus der Kindheit scheinen sich sehr verändert zu haben. In dieser schwierigen Situation, der er nicht entkommen kann, muss Ari sich durchsetzen, um seinen Weg zu finden.

