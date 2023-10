[Les Boréales] « L’énigme de Flatey » Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer, 25 novembre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Dans le cadre du festival Les Boréales, le cinéma Le Drakkar vous propose une présentation et projection de « L’énigme de Flatey », série islandaise en 4 épisodes (4×50 min en VOSTF).

18h

Présentation de l’énigme originelle de Flatey par Torfi H. Tulinius, professeur d’études islandaises médiévales à l’université d’Islande.

18h30

Projection des 2 premiers épisodes de « L’énigme de Flatey ».

20h15

Buffet islandais

21h

Projection des 2 derniers épisodes de « L »énigme de Flatey ».

Réservation indispensable pour le buffet avant le 21 novembre..

Cinéma Le Drakkar Rue du Général de Gaulle

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



As part of the Les Boréales festival, Le Drakkar cinema presents and screens the 4-part Icelandic series L’énigme de Flatey (4×50 min in VOSTF).

18h

Presentation of the original Flatey enigma by Torfi H. Tulinius, professor of medieval Icelandic studies at the University of Iceland.

18h30

Screening of the first 2 episodes of the Flatey enigma.

20h15

Icelandic buffet

21h

Screening of the last 2 episodes of the Flatey enigma.

Reservations essential for the buffet before November 21.

En el marco del festival Les Boréales, el cine Le Drakkar ofrece la presentación y proyección de « L’énigme de Flatey », serie islandesa de 4 episodios (4×50 min en VOSTF).

18h

Presentación del enigma original de Flatey por Torfi H. Tulinius, profesor de estudios islandeses medievales en la Universidad de Islandia.

18h30

Proyección de los 2 primeros episodios de « El enigma de Flatey ».

20h15

Buffet islandés

21h

Proyección de los 2 últimos episodios de « El enigma Flatey ».

Imprescindible reservar para el bufé antes del 21 de noviembre.

Im Rahmen des Festivals Les Boréales bietet Ihnen das Kino Le Drakkar eine Präsentation und Vorführung von « Das Rätsel von Flatey », einer isländischen Serie in 4 Episoden (4×50 min in VOSTF).

18h

Präsentation des ursprünglichen Rätsels von Flatey durch Torfi H. Tulinius, Professor für mittelalterliche Isländisch-Studien an der Universität von Island.

18h30

Vorführung der ersten beiden Episoden von « Das Rätsel von Flatey ».

20h15

Isländisches Buffet

21h

Vorführung der letzten beiden Episoden von « Das Rätsel von Flatey ».

Reservierung für das Buffet bis zum 21. November erforderlich.

