[Les Boréales] L’Islande, terre de paysages pour la photographie Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer, 23 novembre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Bernard Chéreau animera une conférence sur l’histoire de la photographie en Islande depuis l’image la plus ancienne qui nous soit parvenue, un daguerréotype de 1845 réalisé par le scientifique français Alfred Descloiseaux.

Il représente une vue de la baie de Reykjavik.

Du panorama au cadrage serré sera donc abordée la représentation du paysage, genre majeur de la photographie.

Entrée libre dans la limite des places disponibles..

2023-11-23 18:00:00 fin : 2023-11-23 . .

Cinéma Le Drakkar Rue du Général de Gaulle

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Bernard chéreau will give a talk on the history of photography in Iceland, from the earliest surviving image, an 1845 daguerreotype by French scientist Alfred Descloiseaux.

It shows a view of Reykjavik Bay.

From panoramas to tight framing, we’ll be looking at the representation of landscape, one of photography’s major genres.

Admission free, subject to availability.

Bernard Chéreau dará una charla sobre la historia de la fotografía en Islandia, empezando por la imagen más antigua que se conserva, un daguerrotipo de 1845 del científico francés Alfred Descloiseaux.

Muestra una vista de la bahía de Reikiavik.

Desde la panorámica hasta el encuadre cerrado, examinaremos la representación del paisaje, un género fundamental en la fotografía.

La entrada es gratuita, sujeta a disponibilidad.

Bernard Chéreau wird einen Vortrag über die Geschichte der Fotografie in Island halten, beginnend mit dem ältesten erhaltenen Bild, einer Daguerreotypie aus dem Jahr 1845, die von dem französischen Wissenschaftler Alfred Descloiseaux angefertigt wurde.

Sie zeigt eine Ansicht der Bucht von Reykjavik.

Vom Panorama bis zum engen Bildausschnitt wird also die Darstellung der Landschaft, ein wichtiges Genre der Fotografie, behandelt.

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité