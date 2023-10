Ciné-débat : Classiques sur Grand Écran Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer, 21 octobre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Chef d’œuvre indémodable, venez (re)découvrir le film Les Diaboliques d’Henri-Georges Clouzot.

Cette séance sera suivie d’une discussion avec Youri Deschamps, rédacteur en chef de la revue « Éclipses », spécialiste du cinéma de patrimoine..

2023-10-21 17:00:00

Cinéma Le Drakkar Rue du Général de Gaulle

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Come and (re)discover Henri-Georges Clouzot’s timeless masterpiece Les Diaboliques.

The screening will be followed by a discussion with Youri Deschamps, editor-in-chief of « Éclipses » magazine and a specialist in heritage cinema.

Venga a (re)descubrir Les Diaboliques, la obra maestra atemporal de Henri-Georges Clouzot.

La proyección irá seguida de un coloquio con Youri Deschamps, redactor jefe de la revista « Éclipses » y especialista en cine patrimonial.

Entdecken Sie den Film Les Diaboliques von Henri-Georges Clouzot, ein zeitloses Meisterwerk, (wieder).

Im Anschluss an die Vorstellung findet eine Diskussion mit Youri Deschamps, Chefredakteur der Zeitschrift « Éclipses » und Spezialist für das Kino des Kulturerbes, statt.

