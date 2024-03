cinéma – Le Dernier Jaguar Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Annœullin, samedi 30 mars 2024.

cinéma – Le Dernier Jaguar Autumn grandit dans la forêt amazonienne aux côtes de Hope, un adorable bébé jaguar femelle qu’elle a recueilli…. Samedi 30 mars, 14h30 Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T14:30:00+01:00 – 2024-03-30T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T14:30:00+01:00 – 2024-03-30T16:00:00+01:00

Autumn grandit dans la forêt amazonienne aux côtes de Hope, un adorable bébé jaguar femelle qu’elle a recueilli. Mais l’année de ses six ans, un drame familial contraint Autumn et son père à retourner vivre à New York. Huit années passent, et Autumn, devenue adolescente, n’a jamais oublié son amie jaguar. Quand elle apprend que Hope est en danger de mort, Autumn décide de retourner dans la jungle pour la sauver !

Durée : 1h40

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=295617.html

Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin 59112 Nord Hauts-de-France 03.20.16.15.90 https://mediatheques-haute-deule.fr [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « description »: « Autumn grandit dans la foru00eat amazonienne aux cu00f4tes de Hope, un adorable bu00e9bu00e9 jaguar femelle quu2019elle a recueilli. Mais lu2019annu00e9e de ses six ans, un drame familial contraint Autumn et son pu00e8re u00e0 retourner vivre u00e0 New York. Huit annu00e9es passent, et Autumn, », « type »: « rich », « title »: « Le Dernier Jaguar », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img2.acsta.net/pictures/23/11/28/11/27/1028805.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=295617.html », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 1600, « thumbnail_width »: 1200, « width »: 1200, « html »: «

« , « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « content_length »: 460445, « height »: 1600}, « link »: « https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=295617.html »}]

Cinéma