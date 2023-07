Double Jeux #2 (Sport et cinéma en Essonne) – avant Match et projection – Cinéma et athéltisme Cinéma Le Cyrano Montgeron Catégories d’Évènement: Essonne

Montgeron Double Jeux #2 (Sport et cinéma en Essonne) – avant Match et projection – Cinéma et athéltisme Cinéma Le Cyrano Montgeron, 11 juillet 2023, Montgeron. Double Jeux #2 (Sport et cinéma en Essonne) – avant Match et projection – Cinéma et athéltisme Mardi 11 juillet, 20h30 Cinéma Le Cyrano Inscriptions prises en charge par le cinéma – s’en rapprocher. Projection du film Free To Run de Pierre Morath accompagnée d’un avant-match rencontre avec une spécialiste des rapports entre sport et cinéma. Cinéma Le Cyrano 114 Avenue de la République 91230 Montgeron Montgeron 91230 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©freetorun

