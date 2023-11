Projeccion de La Seria Cinema Le Cristal (Orlhac) Aurillac, 18 janvier 2024, Aurillac.

Projeccion de La Seria Jeudi 18 janvier 2024, 20h00 Cinema Le Cristal (Orlhac) 4€ > 6€

Al cinemà Le Cristal 15000 Orlhac a 20h (3 primièrs episòdis)

En preséncia d’Amic Bedel

Animacions tre 19h : serigrafias – estanquet – musica

Organisat per l’Ostal del Telh

6€ tariu plen

5€ aderents ODT e associaions de l’ODT

4€ – de 25 ans e caumaires

Reservacions : 07 81 93 29 34 – mediacion@ostaldeltelh.org

Cinema Le Cristal (Orlhac) 1 Place de la Paix, 15000 Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mediacion@ostaldeltelh.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 81 93 29 34 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ostaldeltelh.org/ »}] [{« link »: « mailto:mediacion@ostaldeltelh.org »}]

