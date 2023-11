Projection du film « La Vie en kit » suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Élodie Degavre Cinéma le Cratère Toulouse, 15 décembre 2023, Toulouse.

Projection du film « La Vie en kit » suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Élodie Degavre Vendredi 15 décembre, 19h30 Cinéma le Cratère Tarif web : 7€20 | Tarif plein sur place : 7€ | Tarif réduit sur place : 5€

Avec Cinéma et architecture, la Maison de l’Architecture Occitanie – Pyrénées, en partenariat avec l’école nationale supérieure d’architecture de Toulouse et le cinéma Le Cratère, proposent un cycle de projections de films suivies de rencontres afin de réfléchir et de discuter des thématiques qui traversent le cadre de vie et son évolution.

Pour la deuxième soirée du cycle, focus sur des conceptions utopistes et inspirantes de l’architecture avec La Vie en kit, un documentaire de Élodie Degavre (75 min, 2022) qui revient sur l’aventure, dans les années 1970, d’architectes – Jean Englebert, Paul Petit, Simone et Lucien Kroll – et habitant·es qui révolutionnent ensemble les manières de concevoir et de faire de l’habitat.

Une cité en acier qui fait jaser dans le voisinage. Des maisonnettes japonisantes dessinées par leurs futurs acheteurs. Un chantier en kit confié à des étudiants. À Charleroi, Liège et Bruxelles, trois architectes et une poignée d’habitants utopistes vont concrétiser leurs idéaux de logement. Tout juste sortis de mai 68, ils veulent démontrer le potentiel révolutionnaire de l’architecture industrialisée.

Une aventure humaine et architecturale qui les anime depuis plus de 40 ans… Que reste-t-il aujourd’hui de leurs maisons de demain ?

La projection est suivie d’une rencontre avec Élodie Degavre, architecte, enseignante, chercheuse et réalisatrice travaillant à Bruxelles.

Le film a reçu le Prix du public du BAFF Brussels Art Film Festival 2022, a été nominé dans la section Green Planet du BRIFF Brussels International Film Festival 2022 et fait partie, en 2023, des sélections officielles des festival : film sur l’art de Saint-Gaudens, film d’architecture de Budapest, Vivre Debout, ADFF Winnipeg.

Film produit par Playtime Films.

Cinéma le Cratère 95 grande rue Saint-Michel Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.com/la-vie-en-kit?fbclid=IwAR2-I1vfbVs0qrjFzKI-0Nk1_tqz9pQvEjkshmG4Z_x7bxWl57rXUO_Ti3M »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T19:30:00+01:00 – 2023-12-15T21:00:00+01:00

2023-12-15T19:30:00+01:00 – 2023-12-15T21:00:00+01:00

architecture film

Playtime production | tous droits réservés