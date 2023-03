Une soirée au Cratère Cinéma le Cratère Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Une soirée au Cratère Cinéma le Cratère, 6 avril 2023, Toulouse. Une soirée au Cratère Jeudi 6 avril, 19h30 Cinéma le Cratère Entrée libre Dans le cadre du festival « Perceptions Multiples », Une soirée au Cratère vous propose une activité amusante où vous pouvez écrire la lettre de votre choix en quelques minutes avec l’aide d’une dactylographe chevronnée.

Mais ce n’est pas tout, la soirée comprend également une projection du documentaire « Nostalgie de la Lumière » réalisé par Patricio Guzman en 2010.

Le documentaire suit les astronomes du monde entier qui se rassemblent dans le désert d’Atacama pour observer les étoiles. Cependant, au pied des observatoires, des femmes remuent ciels et terres à la recherche de leurs parents disparus. Il sera ensuite possible d’échanger avec une astrophysicienne. Le documentaire sera proposé en audiodescription pour les personnes en situation de handicap visuel. Cinéma le Cratère 95 grande rue saint michel Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

