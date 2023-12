Concours de courts-métrages sur les contes et légendes Cinéma Le Concorde Pont-l’Évêque, 1 avril 2024, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-04-01

fin : 2024-05-31

Réalise ton film entre 3 et 4 min et envoie le au plus tard le 11 mars 2024.

Thème Contes et Légendes.

Voici les infos à retenir :

Un court métrage de 3 à 4 min (générique inclus)

Sur le thème « contes et légendes »

Toute catégorie : Fiction / documentaire / animé etc.

Qualité vidéo : Format Full HD 1080p (attention à bien filmer en paysage)

Entre avril et mai en amont des séances publiques (nombre de diffusions défini selon la quantité de courts métrages)

Soirée projection en présence d’un jury / remise des prix : fin mai

Si le lauréat est une structure partenaire, un prix spécial offert par Terre d’Auge sera remis.

Attention : pour les enfants, faire signer une déclaration de droit à l’image par les parents !.

Cinéma Le Concorde Place Robert de Flers

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-22 par OT Terre d’Auge Tourisme