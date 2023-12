Rencontre avec le collectif KINO Cinéma le Concorde Pont-l’Évêque, 18 janvier 2024, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 18:00:00

fin : 2024-01-18

« Nos astuces pour un court-métrage réussi ».

A cette occasion, des professionnels de l’audiovisuel vous livreront leurs conseils pour réaliser au mieux votre film. C’est un événement gratuit et ouvert à tous, alors n’hésitez pas à partager l’info autour de vous !.

Cinéma le Concorde Place Robert de Flers

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



