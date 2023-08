Pièce de théâtre « Batailles » Cinéma le Concorde Pont-l’Évêque, 10 septembre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

Pièce écrite par Jean-Michel Ribes et Roland Topor.

Mise en scène Jeff Guilbert.

Nos quotidiens sont aujourd’hui remplis d’oppositions, de rivalités, de bagarres.

Il me semblait judicieux et très actuel de reprendre cette pièce créée en 1983 par Jean-Michel Ribes et Roland Topor.

Deux naufragés sur une radeau de fortune en plein conflit social, une femme signifiant son congé à son amant, une bagarre d’alpinistes sur le Mont Paterhorn.

3 lieux, 3 situations cocasses, 3 affrontements où tous les coups sont permis dans ce qui est avant tout un combat de mots, où à chaque fois le rire en sort vainqueur.

Jeff Guilbert.

2023-09-10

Cinéma le Concorde Place Robert de Flers

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



Play written by Jean-Michel Ribes and Roland Topor.

Directed by Jeff Guilbert.

Our everyday lives are full of oppositions, rivalries and fights.

It seemed appropriate and highly topical to revive this play, created in 1983 by Jean-Michel Ribes and Roland Topor.

Two castaways on a makeshift raft in the midst of a social conflict, a woman giving her lover notice to leave, a mountaineers’ brawl on Mount Paterhorn.

3 places, 3 funny situations, 3 confrontations where all blows are allowed in what is above all a battle of words, where laughter comes out the winner every time.

Jeff Guilbert.

Obra escrita por Jean-Michel Ribes y Roland Topor.

Dirigida por Jeff Guilbert.

Nuestra vida cotidiana está llena de oposiciones, rivalidades y peleas.

Pensé que sería una buena idea revivir esta obra, creada en 1983 por Jean-Michel Ribes y Roland Topor.

Dos náufragos en una balsa improvisada en medio de un conflicto social, una mujer que avisa a su amante para que se marche, una pelea entre montañeros en el monte Paterhorn.

3 lugares, 3 situaciones divertidas, 3 enfrentamientos donde todos los golpes están permitidos en lo que es sobre todo una batalla de palabras, donde la risa siempre sale vencedora.

Jeff Guilbert.

Stück geschrieben von Jean-Michel Ribes und Roland Topor.

Inszenierung Jeff Guilbert.

Unser Alltag ist heute voll von Gegensätzen, Rivalitäten und Kämpfen.

Es erschien mir sinnvoll und sehr aktuell, dieses 1983 von Jean-Michel Ribes und Roland Topor geschaffene Stück wieder aufzugreifen.

Zwei Schiffbrüchige auf einem provisorischen Floß inmitten eines sozialen Konflikts, eine Frau, die ihrem Liebhaber den Laufpass gibt, eine Schlägerei unter Bergsteigern auf dem Paterhorn.

3 Orte, 3 komische Situationen, 3 Auseinandersetzungen, bei denen alle Schläge erlaubt sind in einem Kampf, der vor allem ein Kampf der Worte ist, bei dem jedes Mal das Lachen als Sieger hervorgeht.

Jeff Guilbert.

