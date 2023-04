Cinéma « Nos Soleils » – Sélection Prix Lux 2023 Cinéma Le Concorde La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

Cinéma « Nos Soleils » – Sélection Prix Lux 2023 Cinéma Le Concorde La Roche-sur-Yon, 9 mai 2023, La Roche-sur-Yon. Cinéma « Nos Soleils » – Sélection Prix Lux 2023 Mardi 9 mai, 20h30 Cinéma Le Concorde La Roche-sur-Yon GRATUIT – réservations conseillées sur www.cinema-concorde.com ou sur place Dans le cadre de la Journée de l’Europe

Film « Nos Soleils » de Carla Simón avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset – Espagne, 2022 (VOSTF)

Venez voir le film “Nos soleils”, l’un des 5 finalistes en lice pour le Prix Lux 2023 ! Prix décerné par le Parlement européen.

Le Prix LUX du public est organisé par le Parlement européen et l’Académie européenne du cinéma en partenariat avec la Commission européenne et Europa Cinema. Vous pouvez voter pour le film de votre choix sur la plateforme en ligne : rating.luxaward.eu “Alcarràs” ou “Nos soleils” en français, est un film récompensé par l’Ours d’or à Berlin et nominé dans 2 catégories pour les European Film Awards (meilleur réalisateur et meilleur scénariste européen). Film à la fois tendre et puissant. Il a aussi représenté le cinéma espagnol aux Oscars 2023, où il a été sélectionné pour l’Oscar du meilleur film étranger. Synopsis : Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette année pourrait bien être la dernière car ils sont menacés d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de nouveaux projets : couper les pêchers et installer des panneaux solaires. Confrontée à un avenir incertain, la grande famille, habituellement si unie, se déchire et risque de perdre tout ce qui faisait sa force…

