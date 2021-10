cinema le clovis cinema le clovis, 11 novembre 2021, Soissons.

cinema le clovis

cinema le clovis, le jeudi 11 novembre à 18:30

Jeudi 11 novembre 2021 à 18h30 les AMAP* de Soissons, Villeneuve-St-Germain, Fère-en-Tardenois, Château-Thierry et Marolles organisent la projection du film « douce France » suivi d’un débat en présence de producteurs locaux, au cinéma de Soissons. [http://www.festival-alimenterre.org](http://www.festival-alimenterre.org) Un film pertinent qui interroge sur notre lien à la terre tout en ouvrant des perspectives sur le monde d’après. Un sujet d’actualité à l’heure où la consommation de proximité, la protection de l’environnement et l’utilisation des terres agricoles prennent toute leur place dans notre façon d’appréhender la citoyenneté. Le Festival ALIMENTERRE a vu le jour en 2007 dans un cinéma parisien. Organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre, il est devenu un évènement incontournable sur l’alimentation durable et solidaire. Autour d’une sélection de quelques films documentaires, il amène les citoyens à s’informer et comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde, afin qu’ils participent à la construction de systèmes alimentaires durables et solidaires. Partout en France et dans une douzaine de pays, dans plus de 600 communes, près de 3 000 acteurs proposent des projections débats ainsi que des animations pour sensibiliser et informer sur les interdépendances des systèmes alimentaires et agricoles. AMAP : association pour le maintien de l’agriculture paysanne Benoit PERIN administrateur AMAP hauts de France et président de l’amap les saveurs du tardenois 06 22 64 39 93

7 euros

film débat

cinema le clovis rue du beffroi soissons Soissons Aisne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T18:30:00 2021-11-11T19:00:00