30 ans de Jurassic Park Cinéma Le Chardon, Musée Yves Machelon, Eldonia Gannat, 18 octobre 2023, Gannat.

Gannat,Allier

Retournez voir ce film mythique au cinéma et partagez des moments en famille sur le thème des dinosaures et fossiles..

2023-10-18 15:00:00 fin : 2023-10-18 . .

Cinéma Le Chardon, Musée Yves Machelon, Eldonia

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Return to the cinema to see this mythical film and share family moments on the theme of dinosaurs and fossils.

Vuelva al cine para ver esta película legendaria y compartir un rato de diversión en familia sobre el tema de los dinosaurios y los fósiles.

Sehen Sie sich diesen legendären Film noch einmal im Kino an und erleben Sie gemeinsam mit der ganzen Familie Momente zum Thema Dinosaurier und Fossilien.

