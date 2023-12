Journée Théatrale Cinéma Le Chardon Gannat, 16 décembre 2023 15:00, Gannat.

Gannat,Allier

« Trop au lit pour honnête », comédie en 2 actes, de Mathias Perez.

Georges, paisible vétérinaire, se réveille un matin avec la gueule de bois aux côtés de sa secrétaire et d’un parfait inconnu…..

2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-16 20:30:00. EUR.

Cinéma Le Chardon

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



« Too much in bed for honesty », comedy in 2 acts, by Mathias Perez.

Georges, a peaceful veterinarian, wakes up one morning hungover with his secretary and a complete stranger….

« Demasiado en la cama para ser sincero », comedia en 2 actos, de Mathias Perez.

Georges, un apacible veterinario, se despierta una mañana de resaca con su secretaria y una completa desconocida…

« Zu viel im Bett, um ehrlich zu sein », Komödie in zwei Akten von Mathias Perez.

Die Geschichte von Georges, einem friedlichen Tierarzt, der eines Morgens mit einem Kater neben seiner Sekretärin und einem völlig Fremden aufwacht….

