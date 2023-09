Table Ronde et projection d’un Documentaire – Fête de la Science Cinéma le Chardon Gannat, 11 octobre 2023, Gannat.

Gannat,Allier

Table ronde animée par les médiateurs scientifiques de l’ASNA sur les records des animaux de nos jardins…car eux aussi sont incroyables.

Projection du documentaire » les Champions de la Savane »..

2023-10-11 18:00:00 fin : 2023-10-11 22:00:00. .

Cinéma le Chardon

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Round-table discussion led by ASNA scientific mediators on the records of our garden animals…because they too are incredible.

Screening of the documentary « Champions of the Savannah ».

Mesa redonda dirigida por los mediadores científicos de ASNA sobre los registros de los animales de nuestros jardines… porque ellos también son increíbles.

Proyección del documental « Campeones de la sabana ».

Von den Wissenschaftsvermittlern der NAWS moderierte Diskussionsrunde über die Rekorde der Tiere in unseren Gärten…denn auch sie sind unglaublich.

Vorführung des Dokumentarfilms « Die Champions der Savanne ».

