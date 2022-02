Cinéma- Le Chant du Loup Gannat Gannat Catégories d’évènement: Allier

Gannat

Cinéma- Le Chant du Loup Gannat, 20 mars 2022, Gannat. Cinéma- Le Chant du Loup Gannat

2022-03-20 20:00:00 – 2022-03-20

Gannat Allier Gannat EUR cinemalechardon@ville-gannat.fr +33 4 70 90 34 33 http://www.ville-gannat.fr/-Cinema-de-Gannat-Le-Chardon-221-.html Gannat

dernière mise à jour : 2019-03-07 par Office de tourisme Val de Sioule

Détails Catégories d’évènement: Allier, Gannat Autres Lieu Gannat Adresse Ville Gannat lieuville Gannat Departement Allier

Gannat Gannat Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gannat/

Cinéma- Le Chant du Loup Gannat 2022-03-20 was last modified: by Cinéma- Le Chant du Loup Gannat Gannat 20 mars 2022 Allier Gannat

Gannat Allier