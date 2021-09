Toulouse Auditorium du Museum de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Cinéma – Le chant de la mer Auditorium du Museum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Cinéma – Le chant de la mer

Auditorium du Museum de Toulouse, le vendredi 29 octobre à 14:30

Auditorium du Museum de Toulouse, le vendredi 29 octobre à 14:30

Film d’animation fantastique sous-titré de Tom Moore (Irlande, Danemark, Belgique, Luxembourg, France – Animation – Couleur – Sonore – 2014, durée : 1h33) Une petite perle d’animation, un voyage féérique pour Noël. Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux… _Crédit photo: 2014 Cartoon Saloon – The Big Farm – Melusine Productions – Superprod – Nørlum Studios_

Accès libre, inclus dans le billet de l’exposition permanente.

