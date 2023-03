15e Nuit de la Chouette à Céret Cinéma Le Cérétan Céret Catégories d’Évènement: Céret

15e Nuit de la Chouette à Céret Vendredi 24 mars, 18h00 Cinéma Le Cérétan Entrée libre et gratuite 15e Nuit de la chouette :

La LPO Occitanie DT Pyrénées-Orientales et BVV (Bien Vivre en Vallespir) proposent une soirée spéciale au cinéma le Cérétan.

Le 24 mars à Céret (66) à partir de 18h, exposition, stands, diaporama et projection du film de Franck Vigna et Michel Ribette « Madame Blanche » qui nous emmène dans l’intimité de l’Effraie des clochers. Cinéma Le Cérétan 13, avenue Clémenceau 66400 Céret Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T18:00:00+01:00 – 2023-03-24T23:00:00+01:00

2023-03-24T18:00:00+01:00 – 2023-03-24T23:00:00+01:00 projection exposition

