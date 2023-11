Cet évènement est passé Ciné-Rencontre – Le Grand chemin Cinéma le CEP Vallet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Vallet Ciné-Rencontre – Le Grand chemin Cinéma le CEP Vallet, 4 novembre 2023, Vallet. Ciné-Rencontre – Le Grand chemin Samedi 4 novembre, 17h00 Cinéma le CEP 6 euros Venez redécouvrir le chef d’œuvre de Jean Loup Hubert ce

Souvenez-vous, LE GRAND CHEMIN a été tourné durant l’été 1986 à Rouans, dans le Pays de Retz. Un grand film restauré spécialement en 4K.

Cerise sur le gâteau, Jean-Loup Hubert sera présent pour en discuter avec vous ! Cinéma le CEP 8 boulevard Evariste Dejoie 44330 Vallet Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr/?nc=0953&lang=fr&ids=5674&ps=erakys&cmp=other »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T17:00:00+01:00 – 2023-11-04T19:00:00+01:00

2023-11-04T17:00:00+01:00 – 2023-11-04T19:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Vallet Autres Lieu Cinéma le CEP Adresse 8 boulevard Evariste Dejoie 44330 Vallet Ville Vallet Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Cinéma le CEP Vallet latitude longitude 47.162505;-1.264178

Cinéma le CEP Vallet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vallet/