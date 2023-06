SEPT HIVERS À TÉHÉRAN – Ciné Débat Cinéma le CEP Vallet Vallet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Vallet SEPT HIVERS À TÉHÉRAN – Ciné Débat Cinéma le CEP Vallet, 12 juin 2023, Vallet. SEPT HIVERS À TÉHÉRAN – Ciné Débat Lundi 12 juin, 20h30 Cinéma le CEP 5,5€ La séance sera suivie d’un échange.

Synopsis :

En 2007 à Téhéran, Reyhaneh Jabbari, 19 ans, poignarde l'homme sur le point de la violer. Elle est accusée de meurtre et condamnée à mort. A partir d'images filmées clandestinement, Sept hivers à Téhéran montre le combat de la famille pour tenter de sauver Reyhaneh, devenue symbole de la lutte pour les droits des femmes en Iran.

