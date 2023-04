L’Energie positive des dieux – Quinzaine PlayTime – Ciné débat Cinéma le CEP Vallet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Vallet

L’Energie positive des dieux – Quinzaine PlayTime – Ciné débat Cinéma le CEP, 13 avril 2023, Vallet. L’Energie positive des dieux – Quinzaine PlayTime – Ciné débat Jeudi 13 avril, 20h30 Cinéma le CEP 5€ Toute l’équipe du Cep est très heureuse d’accueillir 3 films du Festival Playtime , quinzaine organisée par le Cinématographe, en lien avec tous les cinémas associatifs de Loire-Atlantique. Tout le programme par ici : https://www.playtime-quinzaine.fr/ Parmi les films au programme au Cep : L’Énergie positive des dieux – Jeudi 13 avril à 14h30 et 20h30 – La séance du soir sera suivie d’un échange avec l’Adapei sur la question du Handicap Synopsis :

Sous les lumières artificielles d’une scène, le groupe Astéréotypie se produit, en tournée avec son album L’Énergie positive des dieux. Leur musique est une déferlante de rock électrique. Leurs textes assènent une poésie sauvage. Accompagnés de quatre musiciens, Stanislas, Yohann, Aurélien et Kevin sont les chanteurs du groupe. Ils ont une vingtaine d’années, une présence scénique et un style singuliers. Leur aventure collective est un cri de liberté. Cinéma le CEP 8 boulevard Evariste Dejoie 44330 Vallet Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://cinemalecep.fr/FR/fiche-film-cinema/MAG3J4/l-energie-positive-des-dieux.html »}] [{« link »: « https://www.playtime-quinzaine.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T20:30:00+02:00 – 2023-04-13T22:30:00+02:00

2023-04-13T20:30:00+02:00 – 2023-04-13T22:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Vallet Autres Lieu Cinéma le CEP Adresse 8 boulevard Evariste Dejoie 44330 Vallet Ville Vallet Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Cinéma le CEP Vallet

Cinéma le CEP Vallet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vallet/

L’Energie positive des dieux – Quinzaine PlayTime – Ciné débat Cinéma le CEP 2023-04-13 was last modified: by L’Energie positive des dieux – Quinzaine PlayTime – Ciné débat Cinéma le CEP Cinéma le CEP 13 avril 2023 Cinéma le CEP Vallet Vallet

Vallet Loire-Atlantique