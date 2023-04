Miracles – Séance unique Cinéma le CEP Vallet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Miracles – Séance unique Cinéma le CEP, 10 avril 2023, Vallet. Miracles – Séance unique Lundi 10 avril, 20h30 Cinéma le CEP 6€ / 5€ Ce film documentaire nous entraine sur les traces de la relique la plus analysée au monde, le suaire de Turin, sur une image toujours inexpliquée d’une femme enceinte qui s’est imprimée sur une tunique en fibre végétale du XVI siècle ainsi que sur des écrits uniques dans l’histoire de l’humanité et qui défient tous les records de la littérature mondiale.

Par le réalisateur de « Thanatos, l'ultime passage » Cinéma le CEP 8 boulevard Evariste Dejoie 44330 Vallet

2023-04-10T20:30:00+02:00

