15ème Festival Entre Ciel et Terre Cinéma le CEP, 1 mars 2023, Vallet.

Tarif plein : 5€ / Etudiant : 4€

Prendre le temps, s’arrêter, observer et réfléchir… C’est ce que vous propose le Festival Entre Ciel et Terre depuis maintenant 15 ans.

Cinéma le CEP 8 boulevard Evariste Dejoie 44330 Vallet Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Du 1er au 10 mars 2023, venez découvrir un cinéma tourné vers l’éveil des consciences, avec des documentaires d’actualité, des venues de réalisateurs et autres intervenants pour échanger, s’interroger, apprendre, comprendre, transmettre, imaginer, intégrer et réinventer un monde plus harmonieux et respectueux de soi, des autres et de la planète…

9 documentaires et 2 films d’animation pour le jeune public analysent et décortiquent des problématiques environnementales qui se font de plus en plus pressantes pour faire face aux défis de demain.

Mais si on prête l’oreille, si la curiosité nous pousse à s’intéresser davantage aux intiatives militantes, peut-être que de nouvelles solutions s’ouvriront à nous dans un monde qui ne sera plus jamais le même.

Nouveauté 2023 : des ateliers pour petits et grands sont proposés, inscrivez-vous !

Rendez-vous du 1er au 10 mars 2023.?



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-01T20:00:00+01:00

2023-03-10T22:30:00+01:00