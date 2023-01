Ciné-Débat – Semaine du Film palestinien – One More Jump Cinéma le CEP Vallet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Vallet

Ciné-Débat – Semaine du Film palestinien – One More Jump Cinéma le CEP, 30 janvier 2023, Vallet. Ciné-Débat – Semaine du Film palestinien – One More Jump Lundi 30 janvier, 20h30 Cinéma le CEP

5€

ONE MORE JUMP – Séance suivie d’un échange avec un ancien habitant de Gaza Cinéma le CEP 8 boulevard Evariste Dejoie 44330 Vallet Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire ONE MORE JUMP Abdallah, athlète professionnel, a réussi à s’échapper de Gaza. Son ami Jehad, lui, y vit toujours. Il y entraîne de jeunes athlètes pour qui le sport reste le seul espace teinté d’espoir au milieu du conflit. Faut-il partir pour accomplir ses rêves ou rester et se battre pour son pays ? La question tend le fil rouge de ce récit bouleversant sur le dépassement personnel. Séance suivie d’un échange avec un ancien habitant de Gaza Genre : Documentaire, Politique

Durée : 01:30:00 Réalisation : Manu Gerosa

Acteurs : Abdallah, Jehad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-30T20:30:00+01:00

2023-01-30T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Vallet Autres Lieu Cinéma le CEP Adresse 8 boulevard Evariste Dejoie 44330 Vallet Ville Vallet lieuville Cinéma le CEP Vallet Departement Loire-Atlantique

Cinéma le CEP Vallet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vallet/

Ciné-Débat – Semaine du Film palestinien – One More Jump Cinéma le CEP 2023-01-30 was last modified: by Ciné-Débat – Semaine du Film palestinien – One More Jump Cinéma le CEP Cinéma le CEP 30 janvier 2023 Cinéma le CEP Vallet Vallet

Vallet Loire-Atlantique