Cinéma européen « Close » de Lukas DHONT – Belgique – 2022 Cinéma Le Carfour, 12 mai 2023, Aubigny-Les Clouzeaux.

Cinéma européen « Close » de Lukas DHONT – Belgique – 2022 Vendredi 12 mai, 20h30 Cinéma Le Carfour Tarifs : 7 € et tarif réduit 5 €

Cinéma européen, film « Close » de Lukas DHONT – Belgique – 2022 – 1h45

L’amitié fusionnelle entre deux garçons de treize ans, Leo et Remi, est soudain perturbé. Essayant de comprendre ce qui s’est passé, Leo cherche du réconfort en se rapprochant de la mère de Remi, Sophie.

Close suit un ami et une mère dans leur parcours de pardon, de vulnérabilité et d’amour.

Organisé par le cinéma Le Carfour et l’asscoiation des Amis des jumelages et des échanges internationaux d’Aubigny-Les Clouzeaux dans le cadre du Mois de l’Europe à La Roche-sur-Yon et son agglomération

Cinéma Le Carfour 5 rue du Carfour 85430 AUBIGNY Aubigny-Les Clouzeaux 85430 Aubigny Vendée Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T20:30:00+02:00 – 2023-05-12T22:15:00+02:00

2023-05-12T20:30:00+02:00 – 2023-05-12T22:15:00+02:00

cinéma européen Mois de l’Europe 2023