Un film muet réalisé par Robert Wiene, Allemagne, 1919, 77min, intertitres sous-titrés en français, enregistrement musical par l’université de musique de Fribourg. Avec Werner Krauß, Conrad Veidt, Friedrich Feher, Lil Dagover. Une petite ville allemande voit l’arrivée d’une fête foraine. Parmi les attraction y figure Cesare un somnambule présenté par un vieil homme se faisant appeler Dr Caligari. Le somnambule prédit la mort d’un jeune étudiant. A l’aube, le jeune homme est retrouvé mort: des doutes commencent alors à planer sur Caligari et son étrange attraction. Robert Wiene est né en 1873 à Breslau. Il étudie le droit, mais s’intéresse beaucoup plus au théâtre et au cinéma. Il tourne de nombreux films, dont son œuvre la plus connue, Le Cabinet du docteur Caligari, en Allemagne, jusqu’à ce qu’il doive émigrer en France en 1934. Il meurt à Paris seulement quelques années plus tard, en 1938. Avec l’aimable soutien de la Fondation Friedrich-Wilhelm-Murnau. Vivez avec nous cette expérience exceptionnelle ! photo : © Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung

Entrée 9 €, tarif réduit 7,5 €, 6 €, 5 €.

Les cinéastes juifs dans le cinéma de la République de Weimar – Un cycle à l’occasion la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste Écoles Cinéma Club 23 rue des écoles, Paris Paris Paris 5e Arrondissement Paris

2022-01-26T20:45:00 2022-01-26T23:00:00

