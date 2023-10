Concert de musique classique Cinéma Le Buisson-de-Cadouin, 8 octobre 2023, Le Buisson-de-Cadouin.

Le Buisson-de-Cadouin,Dordogne

L’association Arcades organise dimanche 8 octobre 1 concert piano violon donnés par Jean Dubé et Éléonore Darmon.

Ce seront des œuvres de Tartini, Schubert, Brahms et Prokofiev..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Cinéma Place du Général de Gaulle

Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Arcades association is organizing 1 piano-violin concert on Sunday October 8, given by Jean Dubé and Éléonore Darmon.

Works by Tartini, Schubert, Brahms and Prokofiev.

La asociación Arcades organiza el domingo 8 de octubre 1 concierto de piano y violín a cargo de Jean Dubé y Éléonore Darmon.

Se interpretarán obras de Tartini, Schubert, Brahms y Prokofiev.

Der Verein Arcades organisiert am Sonntag, den 8. Oktober, ein Klavier- und Violinkonzert, das von Jean Dubé und Éléonore Darmon geleitet wird.

Es werden Werke von Tartini, Schubert, Brahms und Prokofiev gespielt.

