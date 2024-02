Rencontres jeune public Cinéma Le Beaulieu Bouguenais, lundi 5 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-29 –

Gratuit : non 4 €

Festival de cinéma pour les enfants, du 28 février au 8 mars 2024. Au programme : – Une sélection de films à découvrir dès 2 ans : courts et longs métrages, films d’animation, films du patrimoine, avant-premières… au tarif unique de 4€ !- Des animations autour des films : ateliers d’initiation au cinéma d’animation, ateliers arts plastiques, lectures de contes, ciné-concert…- Un espace décoré et aménagé spécialement pour les enfants : coin lecture, espace jeux, espace dessin…

Cinéma Le Beaulieu Bourg Bouguenais 44340

02 40 26 96 66 http://www.cinemalebeaulieu.com/ infos@cinemalebeaulieu.com https://www.cinemalebeaulieu.com/actualite-beta.php?id=5