Horaire : 20:00

Gratuit : non La réalisatrice a filmé son cousin, Jean, adopté tout bébé au Paraguay, en 1987. Trente ans après son arrivée en France, il retourne dans son pays natal pour rechercher sa mère biologique. Projection suivie d’une discussion avec Louise Heem et l’association EFA44 (Enfance et Familles d’Adoption de Loire-Atlantique). Cinéma Le Beaulieu Bourg Bouguenais 44340

02 40 26 96 66 http://www.cinemalebeaulieu.com/ infos@cinemalebeaulieu.com

Cinéma Le Beaulieu
26 Rue de Beaulieu
Bouguenais 44340

